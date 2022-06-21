إيرباص: حظر التيتانيوم الروسي سيعني فرض العقوبات علينا

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شعار شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص في صورة من أرشيف رويترز.

جددت شركة "إيرباص" الأوروبية مناشدة الاتحاد الأوروبي عدم حظر استيراد التيتانيوم الروسي، الذي تعتمد عليه صناعة طائراتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص": "نعتقد أن العقوبات على التيتانيوم من روسيا ستكون عقوبات ضدنا. مبيعات التيتانيوم هي واحدة من مجالات الأعمال التي لا يستفيد أي من الجانبين من تغيير وضعها الحالي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويعيق التحول إلى الشركات المصنعة الأخرى عملية استصدار شهادات ترخيص قد تستغرق من 18 إلى 24 شهرا.

ووفقا لشركة الاستشارات Alix Partners، فإن التيتانيوم متاح الآن للمشترين من الاتحاد الأوروبي، وتشتري شركة "إيرباص" حوالي 65٪ من هذا المعدن من روسيا.