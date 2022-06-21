 إيرباص: حظر التيتانيوم الروسي سيعني فرض العقوبات علينا - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يونيو 2022 8:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

إيرباص: حظر التيتانيوم الروسي سيعني فرض العقوبات علينا

شعار شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص في صورة من أرشيف رويترز.
شعار شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص في صورة من أرشيف رويترز.
وكالات:
نشر في: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 8:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 8:45 م

جددت شركة "إيرباص" الأوروبية مناشدة الاتحاد الأوروبي عدم حظر استيراد التيتانيوم الروسي، الذي تعتمد عليه صناعة طائراتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص": "نعتقد أن العقوبات على التيتانيوم من روسيا ستكون عقوبات ضدنا. مبيعات التيتانيوم هي واحدة من مجالات الأعمال التي لا يستفيد أي من الجانبين من تغيير وضعها الحالي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويعيق التحول إلى الشركات المصنعة الأخرى عملية استصدار شهادات ترخيص قد تستغرق من 18 إلى 24 شهرا.

ووفقا لشركة الاستشارات Alix Partners، فإن التيتانيوم متاح الآن للمشترين من الاتحاد الأوروبي، وتشتري شركة "إيرباص" حوالي 65٪ من هذا المعدن من روسيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك