السماح للمزارعين الفرنسيين بإطلاق الرصاص المطاطي على الدببة البنية لحماية ماشيتهم

سمحت السلطات في فرنسا لمربي الماشية في البلاد بإطلاق النار على الدببة البنية باستخدام الرصاصات المطاطية إذا كانت حيواناتهم معرضة للتهديد، ولم يكن بإمكانهم إخافة الدببة وإبعادها باستخدام مشاعل أو ضوضاء.



وقالت وزارة البيئة الفرنسية في إجراءات تنظيمية صدرت اليوم الثلاثاء إن المزارعين لديهم الإذن في إطلاق الذخيرة غير القاتلة تجاه الدببة.



وأضافت أنه سيجري منحهم هذا الإذن إذا اتخذوا جميع التدابير الممكنة لحماية ماشيتهم وتعرضوا لهجمات متكررة.



وارتفع عدد الدببة البنية التي تعيش في جبال البرانس بفرنسا مؤخرا إلى حوالي 70، بعد أن نفقت تقريبا عام 1995.



وأفاد مزارعون فرنسيون بتعرض ماشيتهم إلى 331 هجوما من دببة وحدوث هجومين على خلايا نحل العام الماضي، بينما كان هناك 369 هجوما على مواشي وخمسة على خلايا نحل في عام 2020.