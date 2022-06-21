قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن حجم القروض في مصر ليس أخطر من الدول الأخرى بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن ما يقلقه هو سرعة زيادتها في الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين: «ما يقلقني ليس مطلق حجم القروض في حد ذاته، نحن لسنا أسوأ مقارنة بدول أخرى في العالم، لكن المقلق سرعة وتيرتها والأمر يتطلب وقفة».

وأشار إلى أن الدولة عليها أن تكون معنية في الوقت الحالي بالمستقبل، مشيدًا بالتغير في أولويات الدولة، وإعلانها منذ عام عن المشروع القومي «حياة كريمة»، والذي يخدم نحو 58 مليون مواطن في الريف المصري.

وتابع نائب رئيس الوزراء الأسبق: «وصلنا إلى ما يطمئنني أن النقود تصرف في أكثر ما يحتاجه الناس وهو تطوير الحياة اليومية لهم، وأتمنى رغم صعوبة الوضع الاقتصادي أن نحافظ على البرنامج قدر الإمكان، وألا يتوقف ويستمر ببعض التخفيضات والتنازلات، فهو أولوية لا نرغب في أن تنتهي».