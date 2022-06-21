عقد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء بالجزائر، جلسة عمل مع الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمشاركة وفدي الجانبين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان، أن المباحثات خلال هذه الجلسة التي جرت بمقر الوزارة، تركزت على جميع جوانب الترتيبات المتعلقة بالقمة العربية المرتقبة بالجزائر، يومي الأول والثاني من نوفمبر 2022، وكذا القضايا الدولية التي تهم الشأن العربي.

وفي هذا السياق، أشاد الأمين العام للجامعة العربية بالجهود التي تبذلها الجزائر، وبالأفكار التنظيمية المطروحة بغية تمكين القادة العرب من مشاركة الجزائر أفراحها بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية، وفي نفس الوقت الاستلهام من هذا التاريخ المجيد، لبلورة رؤية طموحة ترقى إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية، وتستجيب بفعالية للتحديات التي تفرضها التطورات الراهنة على الساحة الدولية.

واتفق الطرفان في الختام على «مواصلة وتعزيز التنسيق في المراحل المقبلة، لإنجاح هذه القمة وجعلها محطة أساسية في مسيرة العمل العربي المشترك».

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وضع في وقت سابق اليوم بمقام الشهيد بالعاصمة، إكليلًا من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء الثورة التحريرية المجيدة، وهذا في اطار الزيارة التي يقوم بها الى الجزائر.