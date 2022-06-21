الاتحاد الأوروبي يوقع مع الحكومة الفلسطينية اتفاقية دعم بقيمة 224 مليون يورو

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية دعم مع الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن العام الماضي، بقيمة 224 مليون يورو بعد توقف مساعداته للسلطة الفلسطينية منذ عامين.

وحضر توقيع الاتفاقية في مدينة رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسفراء وممثلو الدول الأوروبية المعتمدون لدى فلسطين، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

ووقع الاتفاقية كل من وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وعن الجانب الأوروبي وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورجسدورف، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وشكر عباس في كلمة خلال المراسم "الاتحاد الأوروبي ودوله على الدعم المقدم لنا، فنحن أقرب ما نكون إلى بعضنا في كثير من المجالات".

وقال إن "أوروبا تعترف برؤية حل الدولتين على حدود العام 1967 وهي تعترف بإسرائيل، ونأمل أن تعترف بدولة فلسطين لأن ذلك يساعد في دفع عملية السلام إلى الأمام".

وأضاف أن "قرارات الشرعية الدولية أكثر من 700 قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة و90 قرار في مجلس الأمن و90 قرار في مجلس حقوق الإنسان جميعها تتعلق بالقضية الفلسطينية، نريد من المجتمع الدولي تنفيذ قرار واحد منها فقط".

وذكر عباس أنه سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيزور المنطقة الشهر المقبل "تنفيذ ما تعهد به هو ووزير خارجيته توني بلينكن حول مجموعة من النقاط".

وتابع قائلا " نحن شركاء ونؤمن بحل الدولتين لكن ما زلنا على قوائم الإرهاب في الكونجرس الأمريكي مع العلم أن هناك اتفاقا أمنيا بيننا وبينهم وبين كثير من دولكم لمكافحة الإرهاب العالمي".

وأضاف: "أيضًا الرئيس بايدن قال لي إنه ضد ترحيل الفلسطينيين وتغيير الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف وضد التوسّع الاستيطاني وضد الأعمال الأحادية من كلا الطرفين وهي أهم بند من بنود اتفاق أوسلو. ثم قال أيضًا أنه لا بد أن تعود القنصلية الأمريكية إلى القدس الشرقية، لذلك سأقول له أرجو أن تطبق قرارا واحدا مما قلته حتى أطمأن أن الأمور تسير إلى الأمام".

واعتبر عباس أن حكومة إسرائيل الحالية والتي قبلها "لا تريد الحل السياسي، لكن على الأقل نريد خطوات بناء ثقة تمهيدا للحل السياسي ".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على أهمية اتفاقية التمويل الأوروبية "والتي تم توقيعها من دون شروط"، معربا عن أمله بأن يتم الإسراع في تنفيذ اتفاقية التمويل للعام 2022.

وذكر إن الاتفاقية تغطي تمويل الشؤون الاجتماعية ومستشفيات ومؤسسات القدس والطاقة والمياه لغزة ومساعدات صحية لمكافحة فيروس كورونا و55 مليون فقط لرواتب الموظفين الحكوميين.

من جهته، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي على مواصلة الاتحاد في دعم بناء المؤسسات الفلسطينية.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أقرت في 31 آذار/مارس الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري بعجز قدره 558 مليون دولار، واشتكت مرارا من تراجع الدعم الخارجي لها بأكثر من 80% في العامين الماضيين.