تحدث عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن قرار مجلس إدارة الجبلاية بالتعاقد مع خبير تحكيم أجنبي لقيادة اللجنة بداية من الموسم المقبل، وذلك وفقا لما أعلنه حازم إمام، عضو المجلس.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": «الخبير الأجنبي لن يفيد التحكيم أو الكرة المصرية بأي شيء، ولا يوجد ما يضيفه لك، وحتى الاختيارات التي ترددت في الإعلام لتطوير التحكيم المصري خاطئة تمامًا».

وأضاف: «في حال تعيين خبير تحكيم أجنبي يبقى يتحمل المسؤولية كلها، وفي النهاية اتحاد الكرة رأيه يُحترم سواء كنت موافقًا أم لا، وأتمنى ان يتم دراسة الملف بشكل جيد قبل اتخاذ القرار».

وواصل: «أحضرنا الخبراء الأجانب وعملنا أعظم الدورات، لكننا في النهاية التحكيم هو الحلقة الأضعف، حتى إذا أحضرت 10 خبراء التحكيم هو من سيتحمل كل شيء وسيظل كما هو».

وشدد: «بسبب التعصب الأعمى، ورؤساء الأندية التي تحمل التحكيم كل شيء، ولو حكم مصري أدار مباراة القمة أمس لم يكن سيكمل اللقاء».

واسترسل: «اذا أردنا الإصلاح فيجب أن نصلح كل المنظومة بداية من الأسفل، وهو ما بدأنا به بالفعل، فلدينا حاليًا أكتر من 14 ألف حكم جاهزون لإدارة المباريات في الدوري الممتاز حاليًا، وجهزنا جيل جديد من الحكام».

وأتم: «عرضت على اتحاد كرة وتقديم استقالتي يمكن يأتي أحد آخر أفضل مني وأعرض الأمر من جديد حاليًا».