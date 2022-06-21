حققت ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها الصحفي الروسي ديمتري موراتوف رئيس تحرير صحيفة "نوفايا جازيتا" العام الماضي مبلغا وقدره 5ر103 مليون دولار بعد أن طرحها للبيع في مزاد علني يوم الاثنين.

وستذهب جميع عائدات البيع إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، لاستجابتها الإنسانية لأزمة اللاجئين الأوكرانيين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وقالت دار مزادات "هيرتيتج في نيويورك، إن "السيد موراتوف، بدعم كامل من موظفيه في نوفايا جازيتا، يسمح لنا ببيع ميداليته في مزاد علني ليس كإحدى المقتنيات وإنما كحدث يأمل أن يؤثر بشكل إيجابي على حياة الملايين من اللاجئين الأوكرانيين".

وحصل موراتوف على جائزة نوبل مناصفة مع الصحفية الفلبينية ماريا ريسا العام الماضي لـ "كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير"، التي تعد شرطا أساسيا للديمقراطية والسلام الدائم".

يشار إلى أنه تم تعليق نشر صحيفة نوفايا جازيتا في ارس الماضي بعد أن مررت روسيا تشريعا يقيد نشر تقارير عن الحرب ، أو "عمليتها العسكرية الخاصة" حسبما يصفها الكرملين.

وقال موراتوف لدار هيرتيتج للمزادات في نيويورك التي تنظم الحدث ، إن بيع جائزته "يتعين أن يصير البداية لأن يحذو الآخرون حذوه ، حتى يعرض الناس ممتلكاتهم الثمينة في المزاد لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين".

يذكر أن موراتوف أسس بالاشتراك مع آخرين الصحيفة الاستقصائية في عام 1993 ، وذلك بدعم من الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف.

وعلى مدى هذه السنوات جرى قتل أربعة من الصحفيين العاملين بالصحيفة ومحام وناشط حقوقي كان يعمل معهم في إعداد تقاريرهم الاستقصائية.