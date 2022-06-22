أعلنت شركة صناعة الحلويات والمواد الغذائية الأمريكية مونديليز إنترناشونال، اليوم الثلاثاء، موافقتها على شراء شركة صناعة ألواح الطاقة العضوية الأمريكية كليف بار أند كو في إطار خطتها للتوسع في سوق الوجبات الخفيفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مونديليز الموجود مقرها في مدينة شيكاغو الأمريكية وتنتج شيكولاتة أوريو وكادبوري القول إنها ستشتري كليف مقابل 2.9 مليار دولار، مشيرة إلى احتمال دفع مبالغ إضافية، وفقا لأحداث وتطورات لم يتم تحديدها.

وسيؤدي الاستحواذ على كليف التي تضم قائمة منتجاتها ألواح البروتين لونا، إلى توسيع نطاق نشاط مونديليز في سوق الوجبات الخفيفة والتي تنتج منها برفيكت سناكس في الولايات المتحدة وجرينيد في بريطانيا.

وفي الوقت نفسه، ستواصل كليف عملها بعد اتمام الصفقة من مقر رئاستها الحالي في مدينة إيمريفيل بولاية كاليفورنيا.

وتمتلك كليف منشآت إنتاجية في توين فولز بولاية إيداهو وأنديانابولس في ولاية إنديانا.