هندوراس: سجن رجل أعمال لمدة 22 عاما على خلفية مقتل ناشطة بيئية

قضت محكمة في هندوراس بسجن رئيس سابق لشركة للطاقة لمدة 22 عاما وستة أشهر وذلك على خلفية دوره في قتل الناشطة البيئية الهندوراسية بيرتا كاسيريس.

وأعلنت هيئة القضاء في البلاد الحكم أمس الاثنين، بعد أن تبين للمحكمة إدانة رجل الأعمال ديفيد كاستيلو لدوره في جريمة القتل التي وقعت في يوليو من العام الماضي.

واعتبرت المحكمة أن كاستيلو، الرئيس السابق لشركة ديسا للطاقة، شريكا في الجريمة ووجدت أن الدافع وراء ذلك هو رغبته في إزالة العقبات التي تعترض أعماله.

وكانت كاسيريس تشن حملة ضد بناء محطة للطاقة الكهرومائية.

ولقيت الناشطة البالغة من العمر 44 عاما حتفها رميا بالرصاص أمام منزلها في لا إسبيرانزا الواقعة غربي هندوراس في مارس 2016. وكانت نشطة في الحملات من أجل حقوق قومية الإنكا، السكان الأصليين بمنطقة الإنديز بأمريكا الجنوبية،