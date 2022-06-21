تايلاند تسجل 1714 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند 21 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و1714 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الثلاثاء.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها تايلاند منذ العاشر من مايو 2021.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2137 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و502 ألف و542 إصابة، من بينها مليونان و279 ألفا و107 حالات هذا العام، مع تعافي 4 ملايين و451 ألفا و569 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و506 حالات منذ بدء الجائحة، من بينها 8808 حالات هذا العام حتى الآن.