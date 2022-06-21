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اجتماع عسكري رفيع المستوى بين إسرائيل والولايات المتحدة

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 11:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 11:09 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن اجتماع عمل "استراتيجي-عملياتي" بدأ اليوم الثلاثاء بمشاركة عسكريين رفيعي المستوى من الجيش الإسرائيلي وجنرالات من هيئات الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الاجتماع يجري في إطار انتقال الجيش الإسرائيلي إلى مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

ويحضر الاجتماع نائب قائد القيادة المركزية الأدميرال جيمس مالوي، وقائد سلاح الجو في القيادة الجنرال جرجوري جيلوي، وقائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوبر، وقادة آخرون.


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