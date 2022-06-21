وزير الخارجية اليمني يبحث مع نظيرته النرويجية العلاقات الثنائية والتطورات في الملف اليمني

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع وزيرة الخارجية النرويجية أنكن هويتفيلديت، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما بحثا التطورات في الملف اليمني.

وأشاد وزير الخارجية اليمني -وفقا لقناة "اليمن" الفضائية مساء اليوم /الإثنين/ - بالعلاقات المتميزة بين النرويج وبلاده، مشددا على أهمية الارتقاء بهذه العلاقة إلى آفاق أرحب، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين في تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن وما تحققه من تقدم يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات أخرى في المجال الاجتماعي.

وأعرب وزير الخارجية اليمني عن تقديره للجهود التي تبذلها النرويج -من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي- للمساهمة في إحلال السلام في اليمن، داعياً إلى ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي للالتزام ببنود الهدنة والانصياع لدعوات إحلال السلام في اليمن.

وأكد وزير الخارجية اليمني حرص مجلس القيادة الرئاسي على تحقيق السلام في اليمن، موضحاً أن تعنت الحوثيين وإصرارهم على استمرار الحصار على مدينة تعز يمثل معضلة حقيقية أمام إطلاق العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

وأدان وزير الخارجية اليمني العدوان الحوثي على مدينة تعز بالطائرات المسيرة، معتبرا أن اختراق ميليشيا الحوثي لبنود الهدنة يعد مؤشراً على فشل الميليشيا في تنفيذ استحقاقات السلام.

وأعرب الوزير عوض بن مبارك عن تطلع اليمن لقيام النرويج بدور حيوي في مجلس الأمن الدولي للتأكيد على ضرورة إنهاء الحصار عن تعز وفتح الطرقات في المدن الأخرى.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية النرويجية استمرار بلادها -ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي- في دعم اليمن والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار وإحلال السلام في هذا البلد.