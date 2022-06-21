أدلى المتهم بقتل طالبة المنصورة، باعترافات أمام جهات التحقيق في الدقهلية قائلا أنه كان يرتبط عاطفيا بالضحية، وحدث بينهما خلافات كثيرة أدت إلى الانفصال، ثم حاول التواصل معها أكثر من مرة لكنها كانت ترفض في كل مرة.

أضاف المتهم بارتكاب جريمة المنصورة أنه كان يعشق ضحيته، وعندما حاول التواصل معها في الأيام الأخيرة عملت له بلوك على أرقامه والماسنجر وواتس آب.

بضيف المتهم: جن جنوني وقررت أنتقم منها، وانتظرتها لما وصلت في أتوبيس بينقل طلاب المحلة، مردفا بـ: كنت بحبها وعملت لي بلوك وارتبطت بشخص آخر، وده خلاني أروح جامعة المنصورة ولما شوفتها طلعت السكينة وخلصت عليها.

وكانت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، قد شهدت صباح اليوم، جريمة بشعة، إذ طعن طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، زميلته بسكين ثم ذبحها، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به، أمام بوابة الجامعة.

وكان اللواء سيد سلطان مدير امن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء ايهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لشرطة النجدة من طلاب جامعة بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وقام بطعن زميلته بها وقام بذبحها قبل قيام الاهالي من الاإساك به والاعتداء عليه بالضرب وذلك أمام بوابة " توشكي " لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم أول المنصورة وبالفحص تبين مصرع "نيرة اشرف محمد" طالبة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، ومقيمه بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية، وذلك بعدما قام زميلها ويدعي " محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله " 21 سنة، طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، ومقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بطعنها بسكين وذبحها بالرقبة قبل أن يتمكن الأهالي وطلاب جامعة المنصورة من الإمساك به ونقله إلي مستشفي الطوارئ الجامعي.