إيطاليا تؤكد تزايد دعم دول الاتحاد الأوروبي لمقترح فرض حد أقصى لأسعار الغاز في أوروبا

قال وزير الطاقة الإيطالي روبرتو سينجولاني، اليوم الثلاثاء، إن المقترح الإيطالي لوضع حدود قصوى لأسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي يكسب دعما متزايدا من دول الاتحاد حيث يراه الكثير من الدول "الحل الوحيد" لوقف ارتفاع الأسعار.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إيطاليا أوصت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى لسعر الغاز المستورد من روسيا بهدف المساعدة في كبح جماح التضخم في الاتحاد، لكن دولا مثل ألمانيا شككت في جدوى هذا الاقتراح.



وقال سينجولاني في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما "أسعار الغاز لا ترتفع لسبب طبيعي ... أسعار الغاز ارتفعت لأن هناك شخصا ما في مكان ما قرر ذلك".



يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال الأسبوع الماضي بسبب تراجع كميات الغاز القادمة من روسيا عبر خط نورد ستريم إلى أقل من 40% من طاقته التشغيلية.



وارتفع سعر الغاز اليوم بنسبة 4% تقريبا عن مستواه يوم الجمعة بعد ارتفاعه بنسبة 43% خلال الأسبوع الماضي.