أردوغان يشدد على ضرورة إيجاد حل لإخراج الحبوب من أوكرانيا بشكل آمن

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

ووفقًا للبيان، تناول الاتصال العلاقات التركية البريطانية، لا سيما التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، إضافة لعدد من القضايا الإقليمية بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت الرئاسة التركية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن «أردوغان» شدد خلال الاتصال على ضرورة إيجاد حل، لإخراج الحبوب من أوكرانيا بشكل آمن.

ويوم الأحد الماضي، قال نائب وزير الزراعة الأوكراني ماركيان دميتراسيفيتش، إن بلاده قد تجني 60 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بـ106 ملايين في العام الماضي، بسبب الحرب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، يوم الأحد، عن دميتراسيفيتش قوله في مقابلة تلفزيونية، إن «أوكرانيا صدرت 4 ملايين طن فقط من الحبوب والبذور الزيتية، منذ أن بدأت روسيا الحرب في أواخر فبراير وأغلقت الموانئ الأوكرانية».

وذكر أن ذلك يُقارن بالشحنات الشهرية المعتادة من 5 ملايين طن إلى 6 ملايين طن عبر الموانئ.

في الوقت الذي ترى فيه الحكومة الأوكرانية فرصة لتسريع الصادرات بالشاحنات، إذا خفف الاتحاد الأوروبي من عمليات إصدار الوثائق الخاصة بها.