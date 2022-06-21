 إصابة 12 عاملًا باليومية في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

إصابة 12 عاملًا باليومية في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 12:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 12:44 ص

أصيب 12 عاملًا باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، الاثنين؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية أمام الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية في طريق أبو حماد – العاشر من رمضان، أمام الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 12 عاملًا باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل 7 من المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي ونقل 5 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك