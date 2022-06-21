حقيقة دهس قائد سيارة لفتاة وترويع المواطنين بسلاح نارى بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بدهس إحدى الفتيات وترويع المواطنين بسلاح نارى بالدقهلية.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه قد تبلغ من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بسرقة سيارته من مجهولين وبتتبع السيارة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجدها، وعند ضبط مستقليها حاولا الفرار فاصطدمت السيارة بالرصيف، وتجمع الأهالى حال ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتواجدين بالسيارة، وتبين أنهما شخص له معلومات جنائية، ونجله والذى كان بحوزته محدث صوت و3 طلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.