 الصين: قانون حماية العمالة القسرية بين أفراد الويغور الأمريكي يستند على أكاذيب - بوابة الشروق
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الصين: قانون حماية العمالة القسرية بين أفراد الويغور الأمريكي يستند على أكاذيب

وانج وينبين
وانج وينبين
بكين - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 10:56 ص

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في بكين، إن تهمة وجود عمالة قسرية في شينجيانج تستند على "كذبة كبيرة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وانج القول، إن الصين تعارض القانون الأمريكي، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، مضيفا أن الصين سوف تحمي حقوق شركاتها.

ويشار إلى أنه وفقا لقانون حماية العمالة القسرية لأفراد الويغور، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر الماضي، لا يمكن استيراد أي منتجات مصنعة بأيدي العمالة القسرية في شينجيانج مالم تقدم الشركات دليلا "واضحا".


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