تايلاند توافق على خطوات لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار النفط

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وافق مجلس الوزراء في تايلاند على سلسلة من التدابير بهدف تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار النفط العالمية على المستهلكين ودعم قطاع السياحة المحلية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، تشمل تدابير الإغاثة تقديم دعم بعض أسعار الطاقة في قطاع التجزئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لرئيس الوزراء برايوت تشان أوشا.

وتتوقع الحكومة إبرام صفقة لتقاسم الأرباح مع مصافي تكرير النفط المحلية للمساعدة في دعم أسعار النفط بالتجزئة.

وقال برايوت: "نتوقع أن تستمر أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة، طلبت من فريقي إعداد خطط طويلة المدى لهذا الغرض لأن المزيد من الإعانات سوف يتسبب في مشكلات مالية ومشكلات في الميزانية".

وتجري وزارة الطاقة محادثات مع مصافي التكرير المحلية بشأن تفاصيل خطة تقاسم الأرباح، وتتوقع التوصل إلى اتفاق يشمل أرقاما هذا الأسبوع، حسبما أفاد نائب رئيس الوزراء سوباتانابونج بونميشاو.