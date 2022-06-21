باريس: توافق تام بين الدول الـ27 على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أعلنت باريس عن وجود توافق تام بين الدول السبع والعشرين، على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وقال «الإليزيه»، إن فرنسا تعمل على بناء توافق أوروبي، حول إعطاء أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة، دعمه ترشح أوكرانيا وجارتها مولدافيا للانضمام إلى الاتحاد، ليصل بذلك إلى عمق الاتحاد السوفياتي السابق، فيما قد يكون أكبر تحول جيوسياسي ناجم عن الهجوم الروسي.

ومن المتوقع ألا يكون هذا الإعلان سوى بداية لعملية قد تستغرق سنوات عديدة، إلا أنها تضع كييف على المسار الصحيح، لتحقيق طموح كان من الممكن أن يكون بعيدا عن متناولها قبل أشهر فقط.

ويذكر أن أوكرانيا قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أربعة أيام من تدفق القوات الروسية عبر حدودها في فبراير. وبعد أربعة أيام أخرى حذت حذوها مولدافيا وجورجيا وهما دولتان سوفياتيتان سابقتان أصغر حجما، تتصارعان أيضا مع مناطق انفصالية تحتلها روسيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي إن «المفوضية توصي المجلس أولا بإعطاء أوكرانيا أفقا أوروبيا، وثانيا بمنحها وضع المرشح. وهذا بالطبع شرط أن تنفذ الدولة عددا من الإصلاحات المهمة».