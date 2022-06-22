جمهورية داغستان الروسية تنتج فيديو يدعم الحرب باستخدام قطيع من الأغنام

أثارت وزارة الزراعة في جمهورية داغستان الروسية الدهشة اليوم الثلاثاء بإنتاجها مقطع فيديو للعلاقات العامة لدعم الحرب على أوكرانيا، حيث يظهر في الفيديو أغناما تحمل رمز تأييد الحرب الحرف "زد".

وظهر في الفيديو قطيع من الأغنام، جميعها كتب عليها عن طريق الرش بالألوان حرف "زد"، وهى ترعى من حقل إلى آخر. ونشرت الوزارة مقطع الفيديو عبر تيليجرام لكنها حذفته لاحقا بعدما فشل في الحصول على استجابة إعلامية إيجابية.

يشار إلى أنه بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب، شوهد الحرف "زد" مكتوبا على الدبابات والزي الرسمي الروسي. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تشير الرسالة إلى عبارة "من أجل النصر". وفي حين أن الشعار يكتب "ذا بوبيدو" باللغة الإنجليزية ،إلا أن الأبجدية الكِريلية لا تحتوي على الحرف "زد".

وانتشر استخدام الحرف على نطاق واسع كرمز لدعم الحرب، إلى المباني والسيارات والملابس في روسيا، وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يزال موقع "بازا"، عبر شبكة الإنترنت، يعرض فيديو الوزارة ، مع التعليق على أن الأغنام خيار غير موفق لوسيلة إعلانية عن الحرب. ويقول إن:"القوانين الروسية لا تسمح لنا باختلاق نكتة حول هذا الفيديو".

وتظهر الإحصاءات أن معظم الجنود الروس الذين قتلوا في أوكرانيا يأتون في الأصل من منطقة شمال القوقاز.

وأكدت قيادة المنطقة أن نحو 150 داغستانيا قتلوا حتى الآن في المعارك، ومع ذلك فإنه من المرجح أن يكون عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير.

يشار إلى آخر مرة تعلن فيها موسكو معلومات حول الخسائر الروسية كان في نهاية مارس، وذلك عندما ذكرت وزارة الدفاع أن 1351 شخصا قتلوا. لكن كييف قالت إن أكثر من 30 ألف جندي روسي قتلوا. ولم يتسن التحقق من تلك الأرقام.