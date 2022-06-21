سفارة الهند بالقاهرة تحتفل بختام اليوم العالمي لليوجا

فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لليوجا، الذى يوافق 21 يونيو من كل عام، نظمت السفارة الهندية بمصر ومركز مولانا آزاد الثقافي الهندي احتفالية خاصة بهذه المناسبة انطلقت من حديقة الأزهر، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير الهندى بالقاهرة أجيت جوبتيه والفنانة لقاء الخميسى.



وتحدث وزير الشباب والرياضة عن أهمية رياضة اليوجا فى الاهتمام بصحة الإنسان وتصفية الذهن والعمل على الاسترخاء، مؤكداً على اهتمام وزارة الشباب بصحة الشباب المصرى.



وأكدت الفنانة لقاء الخميسى أنها تشعر بالسعادة على دعوتها من جانب سفارة الهند للمشاركة باحتفالية اليوم العالمى لليوجا، مشيرة إلى أهمية تدريبات اليوجا فى المحافظة على اللياقة وصحة الإنسان.



وتضمنت الاحتفالية تنظيم جلسة يوجا لمدة ساعة ونصف بحديقة الأزهر شارك فيها السفير الهندي وأعضاء السلك الدبلوماسى بالسفارة ولفيف من الاعلاميين وممثلى النوادى الرياضية بالقاهرة والجيزة تخللها عرض تعريفي عن أهمية اليوجا في علاج الأمراض وتصفية الذهن وتحسين الصحة العامة وفنون التأمل والاسترخاء.



وفي ختام الاحتفالية، كرم السفير الهندي عدد من الشخصيات التى ساهمت فى الاتحادات الرياضية والنوادى الرياضية المصرية التى شاركت بالاحتفالية.



وقال السفير إن يوم 21 يونيو يوماً عالمياً لليوجا بعد إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والستين لها عام 2014، وذلك بناء على اقتراح تقدمت به الهند وتبنته 177 دولة منها مصر.



ولفت إلى أن اليوجا تعد بمثابة هدية الحضارة الهندية القديمة للعالم أجمع، وتعنى اليوجا بالجوانب الروحانية والذهنية والجسدية بالنسبة للإنسان، ومن ثم فهى تساعد الناس على تبني أسلوب حياة صحى بصورة تساهم في تعزيز الانسجام بين العقل والروح والجسد.