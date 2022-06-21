الرئيس العراقي يؤكد أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه وفد التيار المدني الديمقراطي، لبحث تطورات المشهد السياسي في العراق؛ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وأكد الجانبان "ضرورة توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع لمجابهة التحديات وتلبية الاستحقاقات بمسؤولية وطنية، وأن تكون مصالح المواطنين وتطلعاتهم واحتياجاتهم هي مسار العمل، إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار في العراق وترسيخ مبدأ سيادة الدولة".

يذكر أن نواب التيار الصدري استقالوا من مجلس النواب العراقي، وطالب زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد في حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم "السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد الفساد.

وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني، ويضم "الإطار التنسيقي" أحزاب وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.

وكان زعيم التيار الصدري، أمهل قبل استقالة نواب التيار من مجلس النواب "الإطار التنسيقي" للتشاور مع الأحزاب السياسية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة جديدة وفق نتائج الانتخابات التي فاز التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد (74 نائبا من إجمالي 328 نائبا).