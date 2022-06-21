ضبط شخص زعم قدرته على رفع درجات الطلاب في الشهادة الإعدادية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص نشر مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قدرته على تعديل ورفع درجات الشهادات الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوى.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اضطلاع شخص قائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على تعديل ورفع درجات الشهادات الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوى بمقابل مادى.

وأسفرت التحريات عن تحديد القائم على إدارة المجموعة وتبين أنه شخص، مقيم بمحافظة سوهاج، له معلومات جنائية.

وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن استهداف المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، كما تبين اضطلاعه بإنشاء وإدارة 8 صفحات أخرى بذات الموقع لمزاولة ذات النشاط الإجرامي.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة بقصد النصب على متابعيه والتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.