قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الأزمة الروسية والأوكرانية ستستغرق وقتًا طويلًا، معربًا عن قلقه من الآراء التي تهون مما يمر به العالم من أزمة حالية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، أن البعض يأمل العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع في شهر مارس، إذا انتهت الأزمة خلال 3 أشهر من الآن، معقبًا: «الموضوع مطول وثانيا نحتاج التفكير في كيفية العودة إلى وضع مختلف».

وذكر أن الاستثمار في مصر لم يكن بالشكل المطلوب قبل اندلاع الأزمة العالمية، قائلًا إن الأمر يتطلب أن تكون هيئة الاستثمار ممكنة وقوية ومتاح لها اتخاذ قرارات، خاصة مع ما تضمه من خبرات.

ولفت نائب رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن السياسة الصناعية لم تكن واضحة ما قبل الأزمة، متابعًا: «خلال الـ4 أشهر نضع سياسة صناعية جديدة، لا يهمني المدة وإنما التعلم من دروس الماضي».

وعن كيفية تعامل المواطنين مع الأزمة الحالية، أكد أن المواطنين قادرون على التصرف وفقًا لمعطيات كل شخص منهم، موضحًا أن جزءًا من سلوك الناس في مصر وخاصة الشباب بدأ يتغير، سواء في ركوب المواصلات أو الاتفاق على شراء السلع.