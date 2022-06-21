فرق الإطفاء تسيطر على حرائق الغابات في شمال إسبانيا

تمكنت فرق الإطفاء والمتطوعون من احتواء العديد من حرائق الغابات في شمالي إسبانيا.



وذكرت صحيفة دياريو دي نافارا إنه تمت السيطرة على حريق بالقرب من قرية جاليبينزو في منطقة نافارا المتمتعة بالحكم الذاتي ليلة الاثنين.



ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من حرائق الغابات في الإقليم وكان من الضروري نقل سكان 8 قرى إلى مكان آمن كإجراء احترازي. ومنذ يوم الجمعة،احترق حوالي 3300 هكتار من الغابات في المنطقة.



وهناك أمل في أن يهدأ الوضع قريبا، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة بعد موجة الحر التي بلغت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية.



ولكن لم يبدأ بعد موسم حرائق الغابات الذي يحل في شهري يوليو وأغسطس.



وقال بيدرو أوريا من معهد نافارا للأرصاد الجوية إن مخاطر اندلاع حرائق الغابات لا تزال "مرتفعة للغاية" في ضوء الطقس الجاف في مايو ويونيو.



وبدأت موجات الحر في وقت مبكر هذا العام وأصبحت أكثر تكرارا وشدة في إسبانيا، ويرجع الخبراء السبب في هذا التطور إلى تغير المناخ.