 سقوط شاب من أعلى برج القاهرة.. والنائب العام يأمر بالتحقيق العاجل - بوابة الشروق
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سقوط شاب من أعلى برج القاهرة.. والنائب العام يأمر بالتحقيق العاجل

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 12:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 12:22 ص

أمر النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها منذ قليل، أن فريق من النيابة العامة انتقل لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان، وجارٍ اتخاذ باقي إجراءات التحقيق.

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