رئيس بنما يعلن إصابته بسرطان الدم

أعلن رئيس بنما لورنتينو كورتيزو، إصابته بسرطان الدم، قائلا إنه يتمتع بروح معنوية جيدة.

وقال كورتيزو - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إنه سيخضع لتقييم ثان لحالته في مدينة "هيوستن" الأمريكية في يوليو المقبل لمعرفة مدى انتشار المرض، مضيفا أنه يشعر بأنه في حالة جيدة وسيواصل عمله المعتاد.

وأضاف الرئيس - في بيان متلفز - أنه في أواخر مايو الماضي، رصد الأطباء انخفاضا في الهيموجلوبين وعدد خلايا الدم البيضاء أثناء إجراء الاختبارات الروتينية.

وقد أوصى المختصون بإجراء فحص نخاع العظم وإرسال العينات إلى معمل أمريكي وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بمتلازمة خلل التنسج النقوي وهو نوع من السرطان يعيق إنتاج خلايا الدم.

بدوره، قال جوليو ساندوفال الطبيب المتخصص في الطب الباطني والرعاية الحرجة" إن المرض الذي تم تشخيصه للرئيس - البالغ من العمر 69 سنة - هو نوع من سرطان الدم.

وبحسب ساندوفال، فإن هذا النوع من السرطان يتسبب في انخفاض نسبة الهيموجلوبين ومستويات غير طبيعية من الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء مما يجعل المريض يشعر بالتعب والضعف ويؤدي إلى فقدان الوزن.

وأشار إلى أن هذا المرض يمكن أن يكون بسبب اضطراب وراثي يتطور بصمت ويظهر بعد سن الستين.