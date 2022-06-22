زيادة صادرات الصين من السيارات الكهربائية الشهر الماضي بأكثر من الضعف

سجلت صادرات الصين من السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا خلال مايو الماضي إلى أكثر من الضعف، مع تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد تدريجيا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركات صناعة السيارات الصينية صدرت خلال الشهر الماضي سيارات كهربائية بقيمة 2ر1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 122% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وبنحو 200% عن صادرات أبريل الماضي، عندما اضطرت مصانع السيارات في شانجشون وشنغهاي إلى التوقف عن العمل أو بدأت العمل بالكاد نتيجة إجراءات الإغلاق.



في الوقت نفسه وصل إجمالي قيمة صادرات الصين من سيارات الركوب خلال الشهر الماضي إلى 8ر2 مليار دولار وهي رابع أكبر صادرات شهرية خلال السنوات القليلة الماضية.



ومع تراجع مبيعات السيارات في السوق المحلية الصينية خلال 11 شهرا من الـ 12 شهرا الماضية اتجهت الشركات نحو زيادة مبيعاتها في الأسواق الخارجية. وزادت صادرات السيارات الصينية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي عن إجمالي الصادرات خلال 2020 ككل.



كانت أوروبا أكبر سوق لصادرات السيارات الصينية خلال مايو الماضي حيث استحوذت على نحو نصف إجمالي الصادرات وثلاثة أرباع صادرات السيارات الكهربائية، في حين اتجه أغلب الجزء الباقي من الصادرات إلى آسيا.