زياد بهاء الدين: الحل في مصر غير متوقف فقط على سعر الفائدة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن أدوات السياسة النقدية أكثر الموازين التي تتطلب تعاملًا دقيقًا، منوهًا إلى أن زيادة سعر الفائدة يعود بالنفع على البعض، لكن الحكومة أكثر جهة تدفع ثمن ذلك.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، أن انخفاض سعر الفائدة جيد للاستثمار، لكنه يؤثر بالسلب على جوانب أخرى، رافضًا الإدلاء بتوقعاته حول وضع الجنيه المصري؛ لأن الحديث حوله يكون بحساب.

وأشار إلى أن الحديث يجب أن يدور حول الاقتصاد الحقيقي والإنتاجي، متابعًا: «يجب أن نهتم بوجود إنتاج وصناعة وتصدير وتشغيل، ولو تلك الأمور استغلت بصورة صحيح، كل الأمور تنضبط بعد ذلك».

وذكر نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن «التعامل مع قرار الفيدرالي الأمريكي الخاص بزيادة سعر الفائدة، يكون بزيادة الإنتاج والاستثمار، وغير متوقف على سعر الفائدة في مصر فقط»، معقبًا: «متوقف على البيروقراطية والمفاجآت في المعاملة الضريبية».

وأوضح أن عمل السياسة النقدية يتمثل في النهوض بالميزان الاقتصادي، مستطردًا: «الحل الحقيقي في زيادة الإنتاج، وأن يكون تركيزنا في الاقتصاد الحقيقي، والحوافز والتسهيلات والدعم لمن يشغل ومستعد لأن يشغل أكثر».