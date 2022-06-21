ارتفاع خسائر نوردكس الألمانية لمعدات طاقة الرياح

أعلنت شركة صناعة توربينات طاقة الرياح الألمانية نوردكس اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي خسائرها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 5ر150 مليون يورو مقابل خسائر قيمتها 7ر54 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن خسائر التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك بلغت 9ر88 مليون يورو مقابل أرباح تشغيل بقيمة 4ر10 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الماضي. وبلغت خسائر التشغيل بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال الربع الأول من العام الحالي 52 مليون يورو، في حين سجلت هامش خسائر قدره 6ر5% خلال الفترة نفسها مقابل هامش أرباح قدره 8ر0% خلال الربع الأول من العام الماضي.

تضررت ربحية الشركة من ارتفاع أسعار المواد الخام ونفقات اللوجيستيات.

في الوقت نفسه حققت الشركة مبيعات بقيمة 933 مليون يورو خلال الربع الأول بانخفاض نسبته 4ر25% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت مبيعات بقيمة 25ر1 مليار يورو.

وأبقت الشركة على توقعاتها للعام الحالي ككل بما فيها استهداف تحقيق هامش أرباح تشغيل قدره 8% كهدف استراتيجي على المدى المتوسط.