بريطانيا: أوكرانيا استخدمت بنجاح لأول مرة الأسلحة الغربية ضد روسيا

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية استخدمت بنجاح الأسبوع الماضي لأول مرة صواريخ هاربون المضادة للسفن التي تبرع بها الغرب للاشتباك مع القوات الروسية.

وأضافت وزارة الدفاع في تحديثها اليومي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كان هدف الهجوم بصورة شبه مؤكدة هو زورق القطر الروسي فاسيلي بيخ الذي كان ينقل أسلحة وأفرادا إلى جزيرة في شمال غرب البحر الأسود".

ودخلت الحرب مرحلة استنزاف قاسية في الأسابيع الأخيرة، مع تركيز القوات الروسية على الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة دونباس، والتي ترغب موسكو في الاستيلاء عليها لصالح الانفصاليين المتحالفين معها.