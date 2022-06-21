 سفارة اليمن في السعودية تنفي إيقاف تجديد التأشيرات للعائلات اليمنية - بوابة الشروق
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سفارة اليمن في السعودية تنفي إيقاف تجديد التأشيرات للعائلات اليمنية

علم اليمن
علم اليمن
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 8:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 8:40 ص

نفت السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض ما تداولته الأخبار عن إيقاف السلطات السعودية تجديد تأشيرات الزيارات العائلية الخاصة باليمنيين.
وأكدت السفارة - في بيان، أوردته قناة (اليمن الإخبارية) اليوم /الثلاثاء/ - أنه لا صحة للشائعات التي تناولت عدم تجديد تأشيرة الزيارة العائلية لليمنيين المقيمين في المملكة، مشيرة إلى أنها تلقت توضيحا من الجهات المختصة في المملكة بأن تجديد جميع تأشيرات الزيارات العائلية لليمنيين تمضي بصورة طبيعية كما كانت في السابق ولم يطرأ عليها أي تجديد.
ودعت السفارة جميع أبنائها إلى توخي المصداقية والتواصل معها عبر موقعها الرسمي أو حساباتها في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر قبل التسرع في نشر الشائعات أو الكتابة عنها.


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