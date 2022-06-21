وزير التجارة السعودي: الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار بمصر

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحدث نقلة نوعية في تحسين بيئة الاستثمار بمصر»، لافتًا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار، أدى إلى إقبال المستثمرين السعوديين.



وأضاف القصبي، خلال تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أصدر توجيهات بدعم الاستثمارات في مصر والصادرات السعودية؛ لتكفل تحقيق المصالح للشعبين المصري والسعودي.



ولفت إلى توقيع الجانبين المصري والسعودي، اليوم الثلاثاء، 14 اتفاقية قيمتها تقترب من 8 مليارات دولار، في مجالات الطاقة والتحول الرقمي والسياحة والزراعة وغيرها، مؤكدًا أن تلك الاتفاقيات بداية لتعاون كبير وأفضل مستقبلًا.



وذكر وزير التجارة السعودي، أن النمو في حجم التبادل التجاري بين البلدين غير مسبوق، متابعًا: «نتوقع أن تكون الأرقام المتحققة هذا العام أفضل من العام الماضي، على ضوء الأحداث العالمية تغيرت الخارطة الاقتصادية، لكن الأمور إن شاء الله تبشر بالخير، وندعو الله أن تعزز العلاقات الاقتصادية المصرية، ويديم على الرئيس السيسي والشعب المصري الشقيق، الأمن والأمان والاستقرار».



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري، وذلك على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر.



وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين، وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والمصرية.