رئيس الوزراء العراقي يشيد بإنجازات قوات الأمن ضد الإرهاب

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن إنجازات القوات الأمنية ضد الإرهاب تدفع الحكومة لمواجهة التهديدات بعزم أكبر.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء أشاد خلال جلسة اليوم بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بعد الإطاحة بما يسمى "والي الأنبار" في تنظيم داعش الإرهابي.

ويوم أمس، أشاد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية؛ وذلك عقب العملية النوعية التي استهدفت "والي الأنبار".

وكان مصدر أمني أفاد أول أمس الأحد، ب‍مقتل ما يسمى و"الي الانبار" بتنظيم داعش، مشيرًا إلى أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبمعلومات استخبارية دقيقة قتلت "والي الأنبار" المكني أبو منصور الحياتي مع مرافقيه.