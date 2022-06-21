قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الأزمة العالمية صعبة ولا يمكن التهوين منها عالميًا وماليًا، مؤكدًا أن الاستثمار الحل لمواجهة المشكلة العالمية والتخفيف من عبئها.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين: «لا أقصد بالاستثمار النوع الجديد، وإنما التعامل مع الاستثمار القائم حاليا، لازم نمسك بيه بإيدينا وأسنانا»، بحسب تعبيره.

وذكر أن مناخ الاستثمار يكون أفضل عندما يكون مرتبطًا باليقين، مضيفًا: «يجب أن أعلم ما أنا مقبل عليها، من الممكن أن أعمل ببلد فيها الضرائب 20% أو 30%، لكن لا أستطيع العمل في مكان الضرائب به 22.5% ويا عالم بكرة يحصل إيه».

وعن مقدرة الجهاز الإداري المصري على تلبية احتياجات المستثمرين وإحداث هذا التغيير السريع، أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق أنه قادر على ذلك، قائلًا إن «الموظفين في مصر لديهم خبرة ومعرفة عميقة جدًا، حول المطلوب والتوجه الذي تسير به الدولة».

وتابع: «النهاردة لما كل موظف تبقى على رقبته سيف، لو غلطت وطلعت موافقة في غير محلها تبقى فاسدًا، ولو طلعت حاجة بسرعة تبقى بتجامل، يشتغل إزاي؟ حولت الموظفين في كل الجهات إلى جهات رقابة، وهو أمر غير منضبط، ففي كل المنشآت هناك جهات تراقب وجهات تسهل وتساعد».

وأردف: «متقدرش مرة واحدة ترعب الناس كلها ويبقى كل اللي في الأجهزة الحكومية رقيب، لازم توجه في البلد إن الاستثمار وإزالة تلك المخاوف هو الحل واليقين هو المفتاح، الناس تأخذ حريتها والموظفين يغلطوا ميجراش حاجة هذا توجه، مش كل حاجة حلها قانون أو لائحة أو تغيير مواد قانون».

وأشار إلى أن تجربته في هيئة الاستثمار على مدار 3 سنوات مرتبطة بأنه مسؤول عن الموظف المخطئ ويدافع عنه، ما لم يكن هناك فساد أو رشوة أو خلافه، مختتمًا: «اشتغلت مع مدام مديحة ومديحات أخرى كثيرًا في الهيئة، الموظف لما يغلط رئيسه يقول له إنه واقف معه، والموظفون سيكونون قادرين على التعامل بشكل مختلف تمامًا، التهديد يقل والتشجيع يزيد».