الهند تسمح للصناديق المشتركة باستئناف الاستثمار في الخارج

سمح مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند للصناديق المشتركة باستئناف الاستثمار في الصناديق أو الأوراق المالية في الخارج، دون خرق السقف الإجمالي المحدد للصناعة عند سبعة مليارات دولار.

ووفقا لخطاب، قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إنها اطلعت عليه ويحمل تاريخ 17 يونيو، طلب المجلس التنظيمي أيضا من "اتحاد الصناديق المشتركة" في الهند العمل على ضمان عدم تجاوز هذا الحد.

وكان المجلس طلب في يناير من الصناديق المشتركة التوقف عن الاستثمار في الخارج، بعدما تجاوزت الصناعة سقف السبعة مليارات دولار.

ورغم أن الهند تسمح بالتدفق الحر للأموال للتجارة، فإن البنك المركزي يضع قيودا على المبالغ التي يمكن للمواطنين استثمارها في الخارج.