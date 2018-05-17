كتب أكثر من 100 مفكر ومثقف بدول غرب البلقان رسالة مفتوحة قالوا فيها إن المنطقة لا تزال تتعرض للتجاهل بدرجة كبيرة، وذلك قبيل قمة للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وجاء في الرسالة التي نشرت في بلجراد اليوم الثلاثاء: "على الرغم من البيانات المتعددة والمبادرات المتعلقة بغرب البلقان، لم يقدم الغرب (الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي)، دعما حقيقا وحماية وأفقا ملموسا لمستقبل المنطقة".

وقال المفكرون والمثقفون في رسالتهم إن دول الاتحاد الأوروبي تحيط بدول غرب البلقان، إلا أن أفاقها المستقبلية لا تزال غير مؤكدة، حيث انتقدوا سياسات الاتحاد الأوروبي المتناقضة خلال العقدين الماضيين، قائلين إن تلك السياسات أدت إلى تدهور المنطقة واللجوء إلى عوامل قوة أخرى.

وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم أكثر من 100 من الساسة السابقين والمؤرخين والكتاب والصحفيين، إن روسيا زادت من تأثيرها على صربيا وعلى الجزء الصربي من البوسنة، مما أُثار التساؤل بشأن الانتماء الحقيقي لمنطقة غرب البلقان.