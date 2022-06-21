زياد بهاء الدين: توجد فرص رغم صعوبة الوضع الحالي

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الأزمة كبيرة في العالم كله وممتدة لفترة طويلة، متابعًا: «بدون تكرار المعروف بأن الأزمة كبيرة، لكن حيث توجد تحديات بالضرورة هناك فرص هذه طبيعة الحياة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، أن هناك فرصًا رغم صعوبة الوضع الحالي الجمة، لافتًا إلى أن الاستثمار المفتاح الأساسي الذي نحتاج التركيز عليه في الوقت الراهن.

وتابع: «الاستثمار هو الحل لتوفير فرص عمل، والناس تفتح مصانع وتدفع الضرائب وتحقق دخول والدولة يصبح لديها موارد وجمارك وتصدر بعملة صعبة»، مشددًا على أهمية البدء بالمستثمرين القائمين بالفعل في الدولة.

وذكر نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن «هناك طلبات للاستثمار المحلي والحصول على تراخيص وزيادة أدوار المباني»، متابعًا: «هناك طلبات لشراء مستشفيات ومدارس، والمستشفيات كانت تواجه مشكلة كبيرة ألا احد يستطيع شراء سهم واحد إلا بعد موافقة وزارة الصحة والمرور على عدة جهات».