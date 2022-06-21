تقرير: شبكة تجسس استخدمت تطبيقا رياضيا لمراقبة منشآت حساسة في إسرائيل

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية بأن شبكة تجسس غير معروفة استخدمت التطبيق الرياضي "سترافا" للتجسس على رجال أمن في إسرائيل، وذلك من خلال مراقبة تحركاتهم في أنحاء العالم.



وذكر التقرير أن نفس الشبكة وضعت مسارات ركض مزيفة في منشآت حساسة، وهكذا تمكنت من مراقبة أشخاص تدربوا فيها، وحتى أولئك الذين قاموا بتنشيط إعدادات خصوصية الحساب الأكثر صرامة، مشيرا إلى أنه كان من الممكن مراقبة مستخدم للتطبيق وهو يركض بمنشأة إسرائيلية سرية حساسة وفي قواعد عسكرية وفي دول اجنبية، بحسب موقع "آي.24" الإخباري الإسرائيلي.



وكشفت القضية FakeReporter وهي مجموعة إسرائيلية تختص بمكافحة الأخبار الكاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أبلغت سلطات الأمن البريطانية.