فولكس فاجن تختار بنوك جديدة للمشاركة في إدارة الطرح الأولي لبورشه

ذكرت تقارير إخبارية أن مجموعة فولكس فاجن جروب الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا أضافت بنكي "مورجان ستانلي" و"دويتشه بنك" و"بي. إن. بي باريبا" و"يوني كريديت" إلى قائمة البنوك التي ستدير عملية الطرح العام الأولي المقرر لشركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة بورشه التابعة للمجموعة.

وذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية التلفزيونية أن فولكس فاجن اختارت هذه البنوك للاشتراك معا في إدارة الطرح العام الأولي.

ومن ناحيتها ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فولكس فاجن كانت قد اختارت في مارس الماضي بنوك "جودلمان ساكس جروب" و"بنك أوف أمريكا" و"جيه. بي مورجان تشيس" و"سيتي جروب" كمنسقين مشتركين لإدارة عملية الطرح على المستوى العالمي.

يذكر أن فولكس فاجن استحوذت على بورشه في عام 2012 مقابل 4.46 مليار يورو، بعد منافسة عنيفة بين الشركتين لتحديد من ستستحوذ على الأخرى.