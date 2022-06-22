شولتس يصف قرار توريد أسلحة لأوكرانيا بأنه ضروري الآن

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس قرار توريد أسلحة لأوكرانيا بأنه ذو تأثيرات كبيرة لكنه قرار صائب.



وخلال الرحلة البحرية التقليدية للجناح المحافظ في حزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس مساء اليوم الثلاثاء :" هذا ضروري الآن" مشيرا إلى أن هذا كان رأيا متفقا عليه داخل كتلة الحزب الاشتراكي ومحل تأييد من المواطنين.



يشار إلى أنه بعد نحو أربعة أشهر من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، تم الإعلان اليوم عن وصول سبع قطع مدفعية ثقيلة من مدافع هاوتزر 2000 ذاتية الدفع من ألمانيا إلى أوكرانيا وذلك كأول دفعة من الأسلحة الثقيلة التي تقدمها برلين إلى كييف، وتعد هذه المدافع هي أحدث قطع مدفعية يمتلكها الجيش الألماني.



وقال شولتس إنه يجب على روسيا أن تنهي الحرب ويجب أن تحظى أوكرانيا بالحرية " وكل ما نفعله يهدف إلى ذلك"، وتابع أن قرار توريد أسلحة إلى مثل هذا البلد ذو تأثيرات كبيرة وبالرغم من ذلك كان من الصواب أن نقرر هذا الآن وفي مثل هذا الوضع".



في الوقت نفسه، قال شولتس إنه في الوقت الذي أعلن فيه عن تغيير في القانون الأساسي لتوفير صندوق خاص للجيش لم يكن توافر الأغلبية اللازمة بمقدار الثلثين أمرا مؤكدا " ولم يكن من المؤكد أن إعلان أننا نود تغيير القانون الأساسي، سيفلح".



وأوضح شولتس أنه اقترح هذا " مع علمه أنها مخاطرة سياسية كبيرة" ووجه شولتس الشكر إلى الكتلة كما وجه الشكر بوجه عام بعد التمكن من إقرار صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو للجيش.



ورأى شولتس أن " الجيش الألماني تعرض للإهمال على مدار سنوات كثيرة جدا جدا"، وقال إنه عندما ينظر المرء إلى كميات الذخيرة وقطع الغيار والأشياء الأخرى الواجب طلبها الآن، سيعرف " أننا كان يتعين علينا أن نفعل المزيد في هذا الشأن" لافتا إلى أن ذلك يحدث الآن تحت قيادة اشتراكية ديمقراطية في الحكومة الألمانية.