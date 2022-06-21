أعلنت جامعة المنصورة، عن تأبين للطالبة نيرة أشرف في مكان الحادث أمام الجامعة صباح اليوم الثلاثاء، وأداء صلاة الغائب عليها بساحة كلية الآداب، علاوة علي قيام الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بتكريم إبراهيم العجرودي فرد الأمن الإداري المكلف بتأمين بوابة توشكي وذلك بعد شجاعته الباسلة ومحاولته إنقاذ الطالبة. ‏

وكانت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، قد شهدت صباح اليوم، جريمة بشعة، إذ طعن طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، زميلته بسكين ثم ذبحها، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به، أمام بوابة الجامعة.

وكان اللواء سيد سلطان مدير امن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء ايهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لشرطة النجدة من طلاب جامعة بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وقام بطعن زميلته بها وقام بذبحها قبل قيام الاهالي من الاإساك به والاعتداء عليه بالضرب وذلك أمام بوابة " توشكي " لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم أول المنصورة وبالفحص تبين مصرع "نيرة اشرف محمد" طالبة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، ومقيمه بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية، وذلك بعدما قام زميلها ويدعي " محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله " 21 سنة، طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، ومقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بطعنها بسكين وذبحها بالرقبة قبل أن يتمكن الأهالي وطلاب جامعة المنصورة من الإمساك به ونقله إلي مستشفي الطوارئ الجامعي.