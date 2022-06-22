الاتحاد الأوروبي يستهدف خفض استخدام مبيدات الآفات إلى النصف في إطار خطة الأغذية الصديقة للبيئة

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل ملتزم بخطة لخفض استخدام المبيدات الحشرية إلى النصف بحلول عام 2030 حتى مع ما تشهده الزراعة من ضغوط بسبب العجز الذي أحدثته التكتيكات الروسية في حربها ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن المفوضية الأوروبية ستقترح استخدام أهداف ملزمة قانونا للوصول إلى خطتها، والتي لا تصل إلى حد الحظر الشامل للمبيدات الحشرية وتركز بدلا من ذلك على المنتجات العضوية والبدائل الأخرى، وفقا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وتحظر الخطة استخدام المبيدات في الأماكن العامة وحول المرافق مثل المدارس والمستشفيات.

وقالت ستيلا كرياكيديس مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي: "سنستبدل المبيدات الكيماوية ببدائل آمنة. وسندعم المزارعين بشكل كامل بإمكانيات تمويل غير مسبوقة من الاتحاد الأوروبي لتغطية تكلفة التحول".