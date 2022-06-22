موظفو شركة اتصالات أوكرانية يخربون معداتهم لتعطيل روسيا

قرر موظفو إحدى شركات خدمات الإنترنت والاتصالات الرائدة في أوكرانيا تخريب المعدات بدلا من تركها لروسيا في المناطق المحتلة، حسبما ذكر المدير التنفيذي للشركة يوري كورماز.

وقال كورماز الرئيس التنفيذي لشركة "أوكرتليكوم" إن القوات الروسية حاولت الاستيلاء على أجزاء من شبكة شركة الاتصالات عن طريق استخدام مجموعة من أعمال القرصنة الإلكترونية والترهيب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأضاف كورماز في مقابلته مع وكالة بلومبرج إن موظفيه واجهوا اتهامات واحتجزتهم القوات الروسية في أنحاء محتلة من جنوب أوكرانيا وشرقها، فيما تسعى موسكو إلى إحكام السيطرة على البيانات والاتصالات في المنطقة.