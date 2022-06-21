تراجع مبيعات المساكن القائمة في أمريكا إلى أقل مستوياتها منذ عامين

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى اقل مستوياتها منذ نحو عامين، في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار وفوائد التمويل العقاري.

وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة أن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي أقل بنسبة 3.4% عن الشهر السابق ليصل إلى ما يعادل 5.41 مليون وحدة سنويا وهو أقل معدل منذ يونيو 2020.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يتوقعون وصول المعدل خلال الشهر الماضي إلى 5.4 مليون وحدة سنويا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرفع فيه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 4 عقود.

أدى ذلك إلى ارتفاع فوائد قروض التمويل العقاري إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، في الوقت نفسه استمر ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة وهو ما يقلص قدرة المشترين المحتملين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة على دفع الثمن، بحسب بلومبرج.

وارتفع متوسط أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي نسبة 14.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي ليسجل رقما قياسيا قدره 407.6 ألف دولار للمسكن.

ولأول مرة تنخفض نسبة المشترين إلى عدد الوحدات المعروضة للبيع في الولايات المتحدة إلى 27% خلال الشهر الماضي مقابل 31% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت شركات التطوير العقاري إلى أن أغلب المبيعات تتم في الشريحة العليا من المساكن، في الوقت نفسه شكلت المبيعات المسدد ثمنها نقدا خلال الشهر الماضي 25% من إجمالي المبيعات مقابل 23% فقط خلال الشهر نفسه من العام الماضي.