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اتحاد جدة يعلن تعاقده مع كانتي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 1:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 1:45 ص

أعلن نادي اتحاد جدة، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع النجم الفرنسي نجولو كانتي بشكل رسمي، لمدة 3 سنوات قادمة حتى صيف 2026.

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «تم توقيع العقد صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن أكمل كانتي فحوصاته الطبية في أحد المراكز المتخصصة في دبي؛ تمهيدًا للالتحاق بصفوف العميد».

وأضاف البيان: «ويأتي انضمام كانتي للاتحاد امتدادًا للصفقات الأكثر شهرة وتأثيرًا في تاريخ النادي، ويضاف إلى عدد من الخطوات التاريخية في رحلة الدوري السعودي للمحترفين، الذي يعزز مكانته كوجهة لأفضل اللاعبين في العالم؛ لتعزيز صفوف الفريق الذي تنتظره مشاركة دولية هامة في مونديال الأندية نهاية العام الجاري».

وأتم البيان: «وتمنى نادي الاتحاد التوفيق للاعب في تحقيق التطلعات التي ينشدها كافة محبي وعشاق العميد في مشواره مع الفريق».


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