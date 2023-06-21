قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن بعثة الحج المصرية بها حوالي 68 طبيبا، بالإضافة إلى 100 شخص من المسعفين والصيادلة وبقية أفراد الأطقم الطبية، مؤكدًا سلامة جميع الأفراد حتى الآن، ولا يوجد أية أمراض وبائية في صفوف الحجاج حتى الآن.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC»، أن عيادات البعثة استقبلت أكثر من 5000 حالة حتى الآن، ولكن كلها في متناول العلاج ولا يوجد بها أية أمراض وبائية أو حالات خطيرة.

وحذر من انتشار الأمراض التنفسية؛ خاصة مع زيادة الأعداد وعمليات الاحتكاك، ولكن الأمر حتى الآن لم يتطور لأية أمراض وبائية.

وثمّن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في توفير الخدمات الصحية اللازمة، منوهًا إلى عقد ندوات للحجاج من أجل تزويدهم بالثقافة الصحية المطلوبة.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإنشاء مراكز طبية لكبار السن، فضلا عن مباردة الرئاسة بفحص المسنين ودعمهم وعلاجهم، مستكملا: «المبادرات الرئاسية تستهدف نشر الصحة، لدعم جودة الحياة، لا مجرد علاج الأمراض، ونلتفت أيضًا للصحة النفسية والاجتماعية».