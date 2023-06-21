استمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمطالب واحتياجات المواطنة ثريا عبد المتعال دهب، 70 عاما، في لفتة إنسانية لجبر الخواطر.

ووجه المحافظ، المسئولين بتلبية احتياجاتها على الوجه الأكمل.

ويأتي ذلك تنفيذا؛ لموافقة المحافظ على تخصيص سكن إيواء عاجل لها بمساكن الأولى بالرعاية في منطقة الصداقة القديمة، عقب تقدمها بشكوى من تعرض مسكنها القديم بنظام الإيجار لتصدعات وتشققات.

ومن جانبها، أعربت السيدة ثريا عبد المتعال، عن فرحتها للمعاملة الطيبة من محافظ أسوان والاستماع لشكواها ومطالبها، والتعامل السريع مع هذه المطالب لرفع المعاناة عنها، وتخفيف الأعباء المعيشية التي كانت ستواجهها في حياتها، وخاصة أنها كانت تعيش ظروف معيشية صعبة بعد وفاة زوجها، وعدم وجود عائل ومصدر دخل لها سوى معاش ضماني فقط.