 الخارجية الأرمينية: لن نتورط في أنشطة مع روسيا - بوابة الشروق
الخميس 22 يونيو 2023 12:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الأرمينية: لن نتورط في أنشطة مع روسيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 11:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 11:42 م

صرح نائب وزير الخارجية الأرميني مناتساكان سفاريان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأرمينيا أن تتورط في أنشطة مع روسيا والإفلات من العقوبات الغربية ضد موسكو.

وقال سافاريان، في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، إنه بينما يفرض الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حرية حركة البضائع، "لا يمكننا أن نخضع للعقوبات من خلال التورط في أنشطة غامضة أو اللجوء إلى التحايل، والافلات من العقوبات".

وأعرب عن قلق بلده البالغ من التعرض لعقوبات قد تؤثر على اقتصادها مما يهدد الوضع الأمني في البلاد.. كما أشار إلى أن قطع عقود من العلاقات التجارية الوثيقة مع روسيا ليس بالأمر السهل .. مُشددا على عدم وجود ضغط من موسكو للحفاظ على تدفق السلع الخاضعة للعقوبات.

وأوضح: "تستند سياستنا إلى حوارنا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكننا نعمل أيضًا مع روسيا للمساعدة في التعامل مع هذه القضايا حيث أن البلدين مرتبطان اقتصاديا إلى حد كبير".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن أرمينيا التزمت الآن علنًا بالعمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمنع التجارة في "المواد الخطرة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك